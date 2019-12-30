Украина заявила о подписании мирового соглашения по антимонопольному спору с "Газпромом"

Иван Лищин отметил, что подписание мирового соглашения позволит заключить долгосрочные контракты на транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" с 2020 года

Украинский заместитель министра юстиции Иван Лищин на своей странице в Facebook написал, что "Газпром" подписал с Украиной мировое соглашение, согласно которому с российской компании будут сняты антимонопольные претензии на сумму $7,4 млрд. Также он разместил фотографию документа, на котором стоят подписи представителя "Газпрома" Елены Бурмистровой и украинского министра юстиции Дениса Малюски.

Лещин отметил, что не может раскрывать подробности подобной сделки. Он добавил, что заключение мирового соглашения позволит подписать долгосрочные контракты на транзит голубого топлива между "Газпромом" и "Нафтогазом" с 2020 года, пишет РИА Новости.

Ранее источник, близкий к одной из сторон газовых переговоров, сообщил, что Россия и Украина не успели подписать мировое соглашение до 29 декабря 2019 года. Уточняется, что это требование выступало главным условием заключения нового контракта на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу с 2020 года.