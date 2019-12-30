Латвийский депутат предложила сделать разговоры на русском платными

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартужа выступила с инициативой ввести плату за разговоры на русском языке.

Об этом парламентарий сообщает в своем Twitter, передает РЕН ТВ.

По мнению политика, «таксу в десять евро за пять минут» общения на русском языке надо ввести только в госучреждениях, супермаркетах и частных фирмах.

Она также заметила, что пришло время изменить прежние ошибки и позволить латышам в супермаркетах, в общественных учреждениях и частных компаниях ввести подобную форму оплаты.

«Не знаешь язык – ищи переводчика», – написала Мартужа в Twitter.