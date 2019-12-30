"Турецкий поток" начнет работу с 1 января
30.12.2019 22:30
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Болгария начнет принимать российский газ по трубопроводу "Турецкий поток" с 1 января 2020 года.
- Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, во время брифинга в министерстве, сообщила, что Болгария начнет принимать российский газ по новому газопроводу "Турецкий поток" начиная с 1 января 2020 года. По ее словам, начало поставок российского газа с территории Турции будет способствовать серьезной экономии средств и, как следствие, снижению цен на газ для потребителей. Министр подчеркнула, что экономия может составить порядка €35 млн в год.
- Ранее, Болгария получала российский газ через территорию Румынии. Однако, летом 2019 года румынский оператор значительно повысил тарифы за транзит газа, что негативно сказалось на стоимость топлива для потребителей, пишет ТАСС.
- Исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов, присутствовавший на брифинге, заявил, что Болгария, в связи со сложившимися обстоятельствами, готова транспортировать газ в Грецию и Северную Македонию. Тем не менее, окончательное решение о путях транзита газа будет принимать российская сторона.
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