Техасские ученые обнаружили муравьев-наездников, которые «седлают» более крупных муравьев
Два новых вида муравьев, которые ездят на больших муравьях, были обнаружены в американском штате Техас.
Ранее неизвестные виды были открыты Алексом Уайлдом, куратором энтомологии и преподавателем кафедры интегративной биологии в Техасском университете в Остине, и исследователем Дженнифером Шлаухом.
Муравьев назвали «наездниками» из-за их повадки ездить на спинах других, более крупных собратьев.
«Я обнаружил муравья - королеву на спине другой королевы», – рассказал Алекс Уайлд изданию Science Science.
Крошечная королева социально паразитического Inquilina Solenopsis едет на спине хозяина Pheidole dentata королевы. (Алекс Уайлд / Техасский университет)
Оба новых вида, принадлежащих к роду Solenopsis (жалящие муравьи), получили названия: Solenopsis infiltrator и Solenopsis inquilina.
Энтомологи обнаружили лишь два представителя, соответственно, новых видов, пишет foxnews.com.
Муравьи-наездники перемещаются, взобравшись на более крупных муравьев, выбирая в качестве средства передвижения более крупных маток определенного вида, хотя они также являются матками.
Пока о муравьях-наездниках известно очень мало. Исследование ученых продолжается.
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