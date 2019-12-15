Техасские ученые обнаружили муравьев-наездников, которые «седлают» более крупных муравьев

Два новых вида муравьев, которые ездят на больших муравьях, были обнаружены в американском штате Техас.

Ранее неизвестные виды были открыты Алексом Уайлдом, куратором энтомологии и преподавателем кафедры интегративной биологии в Техасском университете в Остине, и исследователем Дженнифером Шлаухом.

Муравьев назвали «наездниками» из-за их повадки ездить на спинах других, более крупных собратьев.

«Я обнаружил муравья - королеву на спине другой королевы», – рассказал Алекс Уайлд изданию Science Science.

Крошечная королева социально паразитического Inquilina Solenopsis едет на спине хозяина Pheidole dentata королевы. (Алекс Уайлд / Техасский университет)

Оба новых вида, принадлежащих к роду Solenopsis (жалящие муравьи), получили названия: Solenopsis infiltrator и Solenopsis inquilina.

Энтомологи обнаружили лишь два представителя, соответственно, новых видов, пишет foxnews.com.

Муравьи-наездники перемещаются, взобравшись на более крупных муравьев, выбирая в качестве средства передвижения более крупных маток определенного вида, хотя они также являются матками.

Пока о муравьях-наездниках известно очень мало. Исследование ученых продолжается.