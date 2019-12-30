В России ожидается "красный" январь
30.12.2019 22:52
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Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал России "красный" январь.
- По словам Романа Вильфанда на территории России ожидается "красный" январь. Название "красный" связано с тем, что при температуре воздуха, превышающей климатическую норму, карта страны окрашивается в красный или розовый цвет. В прогнозе специалистов Гидрометцентра на январь практически на всей территории России ожидается теплая аномалия.
- Исключение составят Забайкалье, Иркутская область и Чукотка, где температура воздуха в январе будет опускаться ниже климатической нормы.
- В целом же, 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России и одним из самых теплых в мире, заняв второе место. Температурный рекорд по превышению климатической нормы был зафиксирован в 2016 году, который стал самым теплым годом за всю историю наблюдений в мире, пишет РИА Новости.
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