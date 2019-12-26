В «Фобосе» рассказали о погоде в Москве 31 декабря
Согласно прогнозу, в ночь с 30 на 31 число ожидается облачность, порывистый ветер.
В последний день уходящего года в Москве ожидается сильный порывистый ветер, небольшие осадки и температура воздуха до +2С. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал представитель центра погоды «Фобос».
По словам эксперта первая половина дня 31 декабря будет малокомфортной. Согласно прогнозу, в ночь с 30 на 31 число ожидается облачность, порывистый ветер. Ожидается и снег, который местами будет переходить в мокрый снег. Также вероятна гололедица.
Также, как рассказал Леус, в дневное время суток ожидаются небольшие осадки и температура воздуха о 0 до +2 С.
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