В «Фобосе» рассказали о погоде в Москве 31 декабря

Согласно прогнозу, в ночь с 30 на 31 число ожидается облачность, порывистый ветер.

В последний день уходящего года в Москве ожидается сильный порывистый ветер, небольшие осадки и температура воздуха до +2С. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал представитель центра погоды «Фобос».

По словам эксперта первая половина дня 31 декабря будет малокомфортной. Согласно прогнозу, в ночь с 30 на 31 число ожидается облачность, порывистый ветер. Ожидается и снег, который местами будет переходить в мокрый снег. Также вероятна гололедица.

Также, как рассказал Леус, в дневное время суток ожидаются небольшие осадки и температура воздуха о 0 до +2 С.