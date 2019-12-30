"Газпром" и "Нафтогаз" не успели договориться по транзиту газа

Россия и Украина не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение, которое являлось условием для подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года

Москва и Киев не уложились в сроки по заключению мирового соглашения. Уточняется, что компании "Газпром" и "Нафтогаз" должны были подписать его до 29 декабря в соответствии с двусторонними договоренностями по транзиту российского голубого топлива через украинскую территорию. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источника, близкого к одной из сторон газовых переговоров.

Подчеркивается, что заключение мирового соглашения, утвержденного 20 декабря 2019 года в Минске, выступало главным условием для подписания нового контракта на транзит газа в Европу после 2019 года.

На данный момент из "пакетного" мирового соглашения было выполнено только одно условие - российская компания выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об осуществлении других условий, заключающихся в аннулировании всех взаимных судебных претензий и снятии ареста с имущества "Газпрома", стороны не сообщали.