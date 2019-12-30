Кремль опубликовал архивные материалы к 20-летию Путина у власти

Порядка 600 фото и 100 видео, посвященных 20-летней работе президента России Владимира Путина, выложены в свободный доступ.

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