Кремль опубликовал архивные материалы к 20-летию Путина у власти
30.12.2019 21:41
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Порядка 600 фото и 100 видео, посвященных 20-летней работе президента России Владимира Путина, выложены в свободный доступ.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле принято решение опубликовать архивные материалы касающиеся работы Владимира Путина в качестве президента России и премьера страны. Публикация приурочена к 20-летию нахождения Путина у власти.
- В настоящее время на сайте выложены материалы начиная с 31 декабря 1999 года и по 2004 год включительно. Остальные снимки и видео появятся в течение нескольких недель.
- Фото и видео материалы относятся не только к рабочим процессам, встречам и переговорам. На сайте 20.kremlin.r можно будет увидеть снимки, посвященные отдыху, занятиям спортом, а также личной жизни Владимира Путина, пишет РИА Новости.
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