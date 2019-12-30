20 лет у власти. Bloomberg оценило достижения Путина
30.12.2019 11:25
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Авторы Bloomberg оценили достижения президента России Владимира Путина за 20-летнее пребывание на посту главы России.
- По словам авторов статьи, размещенной в Bloomberg, российский лидер Владимир Путин за 20 лет на посту президента России смог практически полностью восстановить геополитическое влияние, которое было у СССР.
- Среди достижений Путина авторы отмечают восстановление и укрепление взаимоотношений с Китаем, возвращение Крыма в состав России, прекращение военных действий в Сирии, продажу российского вооружения Турции, которая входит в состав НАТО, лидирующую роль в прошедшем в Париже саммите "нормандской четверки".
- А одним из самых серьезных достижений Владимира Путина авторы статьи называют его способность наращивать геополитическое влияние в мире при довольно скромном бюджете России. Авторы подчеркивают, что США тратят на данные цели почти вдвое больше, чем весь бюджет России, пишет РИА Новости.
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