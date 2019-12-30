20 лет у власти. Bloomberg оценило достижения Путина

Авторы Bloomberg оценили достижения президента России Владимира Путина за 20-летнее пребывание на посту главы России.

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