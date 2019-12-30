Цельное молоко помогает предотвратить ожирение

Исследование канадских ученых показало, что дети, которые пили цельное молоко, имели меньше шансов набрать избыточный вес или получить ожирение в будущем.

Систематический обзор и метаанализ, проведенный Больницей Святого Михаила в Торонто, показал, что дети, которые пили цельное молоко, имели на 40 процентов меньше шансов набрать избыточный вес или получить ожирение по сравнению с детьми, которые потребляли молоко с пониженным содержанием жира.

Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, проанализировало 28 исследований из семи стран, в которых изучалась взаимосвязь между детьми, пьющими коровье молоко, и риском избыточного веса или ожирения. Ни одно из исследований, в которых участвовало почти 21 000 детей в возрасте от одного года до 18 лет, не показало, что дети, которые пили молоко с пониженным содержанием жира, имели меньший риск избыточного веса или ожирения. 18 из 28 исследований показали, что дети, которые пили цельное молоко, с меньшей вероятностью имеют избыточный вес или ожирение.

Полученные результаты бросают вызов рекомендациям, которые предписывают детям потреблять коровье молоко с пониженным содержанием жира вместо цельного молока, начиная с двухлетнего возраста, чтобы снизить риск ожирения.

«Большинство детей в Канаде и Соединенных Штатах ежедневно потребляют коровье молоко, и оно является основным источником диетического жира для многих детей. В нашем обзоре дети, следующие текущей рекомендации по переходу на молоко с пониженным содержанием жира в возрасте двух лет, не были худее, чем дети, потребляющие цельное молоко», - говорит доктор Джонатон Магуайр, ведущий автор обзора и педиатр в Больнице Святого Михаила в Торонто.

Доктор Магуайр, который также является ученым в Центре решений городского здравоохранения MAP, надеется установить причину и следствие положительного эффекта употребления цельного молока и снизить риск ожирения в рандомизированном контролируемом исследовании, пишет NewsMedical.