Врач назвала наименее вредные сладости для детей

По словам Эльмиры Кашириной, наименее вредными сладостями являются пастила, зефир и мармелад

Главврач детской столичной поликлиники №110 Эльмира Каширина рассказала, какие сладости наносят минимальный вред детскому организму. По ее мнению, к ним относятся пастила, зефир и мармелад, которые приготовлены на основе агар-агара. Помимо этого она посоветовала заменить конфеты на сухофрукты.

Специалист добавила, что в новогодние праздники ребятам можно давать кушать не больше двух конфет или одно куска торта в день. Что касается шоколада, то его лучше употреблять в первой половине дня и ограничиться одним кусочком в сутки.

Каширина отметила, что детям лучше не давать сладости до четырех лет. Она пояснила, что сейчас довольно трудно найти качественные и полезные сладкие продукты. Также она напомнила, что сахар в большом количестве может снизить иммунитет, а вкусовые добавки - вызвать аллергическую реакцию, пишет Агентство городских новостей "Москва".