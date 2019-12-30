Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями

Лидеры РФ и США обсудили двусторонние отношения стран в борьбе с терроризмом и тему контроля над вооружениями

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили будущие усилия по обеспечению эффективного контроля над вооружением. Помимо этого лидеры затронули вопросы сотрудничества Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом, а также двустороннее отношение России и Америки, пишет РИА Новости.