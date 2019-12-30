Джорджетт Мосбахер уверена, что Вторую мировую войну начали нацистская Германия и СССР

Посол Соединенных Штатов Америки в Польше Джорджетт Мосбахер уверена, что именно фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер Советского Союза Иосиф Сталин начали Вторую мировую войну. По ее словам, польская сторона стала жертвой этого ужасного конфликта.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что бывший польский посол поддержал идею Гитлера выслать еврейский народ на африканский континент, а также пообещал поставить фюреру памятник в Варшаве.

Отмечается, что по официальной версии польского правительства, Советский Союз вместе с нацистской Германией в сентябре 1939 года напал на Польшу, пишет "Лента.ру".