МИД Польши вызвал российского посла после слов Путина

Российский посол в Польше Сергей Андреев посетил МИД Польши после слов главы России Владимира Путина, который заявил, что посол Польши в нацистской Германии Юзеф Липский "сволочь и антисемитская свинья"

МИД Польши вызвал посла России Сергея Андреева после слов президента России Владимира Путина о после Польши в нацистской Германии. Так, во время расширенного заседания Министерства обороны России, Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей". По словам президента, польский посол поддерживал нацистский режим и планы Гитлера отправить евреев, проживающих в Польше, на "вымирание" в Африку. Также, Липский обещал Гитлеру поставить в Варшаве его памятник.

Сергей Андреев рассказал, что беседа в польском МИД была достаточно "жесткой, но корректной". Посол отметил, что Россия будет высказывать такое мнение, которое посчитает нужным, и не позволит читать ей нотации. Тем более, что российской стороне есть что сказать, а особенно об исторической политике, пишет РИА Новости.