Песков объяснил, почему Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Дмитрий Песков заявил, что в список поздравлений вошли не все мировые лидеры и, если возникнет необходимость, он будет дополнен

Официальный представитель лидера России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отсутствием новогоднего поздравления на сайте Кремля в адрес главы Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили. По его словам, в соответствующий список вошли не все мировые лидеры и, если возникнет необходимость, он будет дополнен.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала список, в котором глава РФ Владимир Путин поздравил своих коллег из разных стран с Новым 2020 годом, однако в нем не оказалось лидеров Украины и Грузии, пишет РИА Новости.