Путин не поздравил Зеленского и Зурабишвили с Новым годом

В прошлом году Владимир Путин также не поздравил с Новым годом президентов Украины и Грузии

Глава Российской Федерации направил мировым лидерам поздравления с Новым 2020 годом. Подчеркивается, что в этом списке не указаны президент Украины Владимир Зеленский и глава Грузии Саломе Зурабишвили. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Кремля.

В 2018 году глава российского государства также не поздравил президентов Украины и Грузии с Новым 2019 годом, пишет "Газета.ру".