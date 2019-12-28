Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ

С 1 января 2020 года увеличится минимальный размер оплаты труда.

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым в России будет увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Так, начиная с 1 января 2020 года МРОТ будет увеличен на 850 руб. и составит 12 130 руб. Эта сумма соответствует уроню прожиточного минимума за второй квартал текущего года, пишет РИА Новости.