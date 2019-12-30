В Госдуме предложили сравнять зарплаты депутатов со средней по России

Олег Нилов считает, что прописывать нормы поведения чиновников на корпоративах - не главное

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по контролю и регламенту, член партии "Справедливая Россия" Олег Нилов предложил сравнять заработные платы чиновников со средним окладом обычного гражданина России. По его мнению, это стало бы отличным новогодним подарком для жителей всей страны, а прописывать нормы поведения депутатов на корпоративах - не главное.

Таким образом Нилов отреагировал на инициативу депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова, который предложил разработать для российских чиновников правила нравственного поведения на новогодних корпоративах. По его словам, они не должны публиковать в социальных сетях фотографии с праздничных застолий, пишет Агентство городских новостей "Москва".