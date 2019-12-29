Украина и Газпром заключат мировое соглашение

Правительство Украины и российская корпорация "Газпром" договорились о заключении мирового соглашения.

Ваш комментарий успешно отправлен на модерацию и вскоре будет опубликован в случае отсутствия нарушений правил комментирования.

Благодарим за Ваше мнение.