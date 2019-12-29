Украина и Газпром заключат мировое соглашение
29.12.2019 15:26
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Правительство Украины и российская корпорация "Газпром" договорились о заключении мирового соглашения.
- Правительство Украины и российский Газпром договорились о мировом соглашении. Оно предполагает, что все судебные претензии Антимонопольного комитета Украины к "Газпрому" будут отменены. Украинская сторона отзовет все иски в отношении Газпрома, а все имущество российской корпорации будет освобождено от арестов.
- В пресс-службе кабинета министров Украины подтвердили данную информацию сообщив, что мировое соглашение с Газпромом будет подписывать министр юстиции Денис Малюська, пишет ТАСС.
- Ранее, министр энергетики России Александр Новак анонсировал подписание мирового соглашения между правительством Украины и Газпромом. По его словам подписание документа должно было произойти 29 декабря.
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