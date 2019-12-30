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Функция "исчезающие сообщения" появится в WhatsApp

30.12.2019 13:27
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Функция "исчезающие сообщения" появится в WhatsApp

Новая функция "исчезающих сообщений" позволит освободить память гаджета от старых сообщений

В последней бета-версии мессенджера WhatsApp появилась новая функция "исчезающих сообщений". Сейчас такой инструмент находится на стадии разработки и доступен для платформ iOS и Android. Об этом сообщает ресурс WABetaInfo.

Подчеркивается, что функция "исчезающих сообщений" открыта только для групповых чатов. По задумке разработчиков, она позволит освободить память мобильного устройства за счет автоматического удаления старых сообщений. Такой инструмент будет доступен администраторам групповых чатов. Что касается обычных участников, то они не смогут воспользоваться данной функцией, пишет РИА Новости.

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