Роскачество дало рекомендации по выбору рыбных консервов
30.12.2019 11:47
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Роскачество опубликовало исследование рыбных консервов и дало советы по их выбору.
- Специалисты Роскачества провели исследование рыбных консервов, представленных на российском рынке, и рассказали, на что обращать внимание при их выборе. Так, основные параметры, по мнению специалистов, это дата производства, срок и условия хранения продукта. В Роскачестве подчеркивают, что хотя многие рыбные консервы могут храниться при комнатной температуре, некоторые их виды, например, красная икра, требуют температуры хранения от минус 4 до минус 6 °С.
- Необходимо обращать внимание и на повреждения банки. Недопустимы все возможные виды деформации или вздутия тары, а также наличие ржавчины и потеков на банке. А вот творожистый осадок на поверхности рыбы и струвит, представляющий собой прозрачные или полупрозрачные кристаллы фосфорнокислой соли магния и аммония, хоть и являются дефектом не представляют угрозы для потребителя. Также, как и потемнение внутренней поверхности банки и повышенный водный отстой.
- Тем не менее, специалисты предупреждают, если нет никаких повреждение банки или проблем с внешним видом рыбных консервов, но продукт имеет неприятный, кислый запах или вкус, употреблять в пищу такие консервы ни в коем случае нельзя. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, пишет РИА Новости.
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