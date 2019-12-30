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В России найдена гробница с тремя поколениями "амазонок"

30.12.2019 12:35
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В России найдена гробница с тремя поколениями "амазонок"

Захоронения скифских женщин-воинов находили и раньше, но это первый раз, когда несколько поколений были похоронены вместе.

В России обнаружили гробницу четырех женщин-воинов, похороненных около 2500 лет назад с оружием и нарядами, которую грабители не тронули. Эта находка, являющаяся лишь последним открытием вооруженных женщин древности, подтверждает теорию о том, что в древних легендах об амазонках была доля правды.

Впервые археологи обнаружили великолепный головной убор, все еще обернутый вокруг черепа своего обладателя, рассказал археолог Валерий Гуляев. Также первое, исследование гробницы предполагает, что, хотя "амазонки" были похоронены вместе, они принадлежали к трем различным поколениям. В захоронении археологи также обнаружили десятки железных наконечников стрел, железные ножи и кости животных.

Технически, женщины были идентифицированы как скифские кочевники. Они были погребены в одном из 19 курганов, обнаруженных во время археологических исследований в деревне Девица в Острогожском районе Воронежской области десять лет назад. По словам Гуляева, за последние 10 лет их экспедиция обнаружила около 11 захоронений молодых вооруженных женщин. Но только в этом конкретном кургане женщины были разных возрастов - от раннего подросткового возраста до старости, с точки зрения времени.

Сроки их жизни и характер их погребения в Девице дают еще одно свидетельство того, что легенды о так называемых "амазонках", восходящие к бронзовому веку, были основаны на реальности. По крайней мере некоторые из них.

Легенды о происхождении и героизме амазонок непоследовательны, а современные искажения дополняют мифы, восходящие к тысячелетиям. По словам ученых, даже происхождение древнегреческого названия "Амазонки" погружено в фантазии. Но после многовековых дебатов о правдивости легенды, археологи наконец начали находить убедительные доказательства их существования, помимо древнегреческих картин и барельефов.

В степях, обширном регионе от Испании до Китая, было найдено множество захоронений воюющих женщин, связанных со скифской кочевой культурой, доминировавшей в центральной Евразии примерно с 2700 по 1700 лет назад.

Были ли отдельные армии, сформированные "амазонками", сражались ли они с мужчинами или яростно охраняли усадьбу и скот, в то время как мужчины сражались в отдаленных войнах, еще предстоит выяснить. Неоспоримым фактом является то, что останки некоторых женщин древности в великолепной физической форме со скелетными сигналами мускулатуры, подходящими для серьезной верховой езды и войны, были найдены в значительной степени там, где их поместила древнегреческая легенда, пишет Haaretz.

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