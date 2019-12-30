Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч машин

Причиной массового отзыва являются многочисленные дефекты. Как уточняется, неполадки будут устранены бесплатно.

Причиной массового отзыва 640 тысяч машин брендов Hyundai Motor и Kia Motors являются многочисленные дефекты, передает ТАСС. По информации министерства государственных территорий, инфраструктуры и транспорта, всего отзывается шесть моделей. Как уточняется, неполадки будут устранены бесплатно. В частности, речь идет о минивэне Hyundai Grand Starex, грузовике Porter 2 и микроавтобусе Solati – у этих машин зафиксированы неполадки в нестабильной работе двигателя. У остальных автомобилей также зафиксирован ряд неполадок, в том числе сбои в системах безопасности.