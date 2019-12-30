Для Дальнего Востока создадут авиакомпанию

Одной из причин создания новой АК называется уход с рынка перевозчиков по этому региону и последующий рост стоимости билетов.

В России обсуждают вопрос создания авиакомпании на Дальнем Востоке. Как пишут «Известия», участниками дискуссии являются правительство, «Ростех», Росавиация, а также ряд российских банков. По информации издания ранее письмо с соответствующим содержанием поступило на имя члена комитета Совфеда по экономической политике Ивана Абрамова. Автором послания является замминистра транспорта Александр Юрчик. Сенатор заверил, что это произойдет уже в следующем году. Одной из причин создания новой АК называется уход с рынка перевозчиков по этому региону и последующий рост стоимости билетов.