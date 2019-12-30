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Задержаны россияне, которые готовили теракты в Петербурге

30.12.2019 07:29
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Задержаны россияне, которые готовили теракты в Петербурге

Соответствующая информация поступила от американских спецслужб.

В минувшую пятницу сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, которые собирались устроить серию терактов в Санкт-Петербурге в многолюдных местах в новогодние торжества. Как передает РИА Новости, соответствующая информация поступила от американских спецслужб. По факту, уже российским СК было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: «Приготовление к совершению преступления», «Терроризм» и «Участие в деятельности террористических организаций». О других подробностях случившегося пока не сообщается. Однако известно, что ранее Путин в телефонной беседе выразил благодарность Трампу за помощь в предотвращении теракта.

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