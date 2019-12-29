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Составлен рейтинг фильмов, которые стоит посмотреть в новогодние праздники

29.12.2019 23:58
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Составлен рейтинг фильмов, которые стоит посмотреть в новогодние праздники

Британское издание The Independent представило список из 20 кинофильмов, которые можно посмотреть во время предстоящих новогодних праздников.

На первом месте оказался фильм 1946 года, режиссера Франка Капры «Эта прекрасная жизнь». Лента повествует о владельце небольшой кредитной компании Джордже Бейли, который настолько расстроен бесчисленными проблемами, что подумывает о самоубийстве. Но неожиданно к нему на помощь приходит ангел-стажер.

На втором месте расположилась комедия «Один дома» (1990г.), которая уже успела стать классикой.

Замыкает тройку лидеров семейная комедия режиссёра Джона Фавро «Эльф».

В списке обозревателя также оказались: «Реальная любовь», «Кэрол», «Снеговик», «Счастливого Рождества», «Отпуск по обмену», «Санта-Клаус» и другие кинокартины.

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