Украина предостерегла Германию от "Северного потока - 2"
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предостерег Германию от использования "Северного потока - 2".
Глава МИД Украины Вадим Пристайко предостерег Германию от использования российского газопровода "Северный поток -2". По его словам, Германия стремится обеспечить себе независимость от поставок газа через Украину, тем не менее загоняя себя в еще большую зависимость от России. Во время своего интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland, Пристайко подчеркнул, что если Россия откажется от поставок по "Северному потоку - 2" труба опустеет. Вместе с тем, украинский министр заверил Германию, что его страна гарантирует поставки газа через свою территорию, пишет РИА Новости.
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Не надо думать ни о Германии и ни о Украине. СП1 не загружен на 100 %! Загружайте с помощью СП2! Лучше Турецкий поток запустить побыстрее. А с СП2 не надо торопиться. Пусть Германия, если не будет хватать, закупает газ подороже. Меньше денег останется для поддержки войны. Позор для РФ, что она пошла на уступки Украине. Будет на что войну поддерживать.