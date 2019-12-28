Украина предостерегла Германию от "Северного потока - 2"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предостерег Германию от использования "Северного потока - 2".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко предостерег Германию от использования российского газопровода "Северный поток -2". По его словам, Германия стремится обеспечить себе независимость от поставок газа через Украину, тем не менее загоняя себя в еще большую зависимость от России. Во время своего интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland, Пристайко подчеркнул, что если Россия откажется от поставок по "Северному потоку - 2" труба опустеет. Вместе с тем, украинский министр заверил Германию, что его страна гарантирует поставки газа через свою территорию, пишет РИА Новости.