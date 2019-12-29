Заемщики смогут вернуть часть страховки при погашении кредита
29.12.2019 14:22
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Президент подписал указ о возврате части страховки при досрочном погашении кредита.
- Согласно закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным, при досрочном погашении кредита заемщик сможет вернуть часть оформленной страховки. После досрочного погашения кредита заемщик сможет обратиться в банк с заявлением об отказе от договора страхования и получить часть страховки за неистекший период.
- Также, у заемщика будет право не оформлять договор страхования к кредиту, но в этом случае, банк будет иметь право установить по данному обязательству более высокую процентную ставку. Причем заемщик может отказаться от страховки в течении 14 рабочих дней, но тогда ставка по кредиту может быть увеличена.
- Закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года. Действие документа не будет распространяться на те кредиты, которые были оформлены до этой даты, пишет РИА Новости.
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