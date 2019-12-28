Физические упражнения могут помочь предотвратить семь различных видов рака

Мы знаем о многих преимуществах физической активности и рисках малоподвижного образа жизни. Теперь новое исследование предполагает, что регулярные физические упражнения могут реально помочь предотвратить семь различных типов рака.

Исследование, которое было опубликовано в « Журнале онкологии», включало информацию из 9 когортных исследований и данные о 755 459 человек в возрасте от 32 до 91 года.

Исследователи сопоставили цифры, в том числе данные о физических нагрузках и случаях рака за период более 10 лет, и начали появляться некоторые очень интересные тенденции.

Исследование показывает, что люди, которые получают по крайней мере рекомендованное количество физической активности, видят снижение показателей семи различных типов рака. Типы рака, которые видели заметное снижение, включали в себя толстую кишку, молочную железу, почку, миелому, печень, эндометриальную и неходжкинскую лимфому.

Однако преимущества не повсеместно снижают уровень заболеваемости раком, так как восемь других типов рака, которые исследователи отслеживали, не показали какого-либо значительного изменения результатов у людей, регулярно занимающихся спортом.

Стоит также отметить, что в зависимости от типа рака, люди видели сниженный риск с рекомендуемым количеством упражнений, в то время как другие видели преимущества с количествами упражнений, которые были значительно выше. Рекомендуемое количество упражнений для взрослого составляет примерно 2,5 часа с умеренной интенсивностью, в неделю, согласно экспертам в области здравоохранения в Соединенных Штатах. Так, риск развития рака молочной железы снизился до 10% у тех, кто выполнял рекомендованные упражнения, а у тех, кто занимается спортом, - до 27%.

Также важно отметить, что исследование не может окончательно сказать, что само упражнение является причиной снижения частоты некоторых видов рака. Конечно, возможно, что связанные с физическими упражнениями улучшения здоровья человека ответственны за смягчающие последствия рака.

В любом случае, это еще одна причина, чтобы сделать упражнение регулярной частью вашей жизни, пишет BGR.