Мы часто слышим, что праздники могут быть стрессовыми для многих людей - семейные конфликты, финансовые проблемы и давление развлечений. А вот ученые представили пять научных открытий о Рождестве.

1. Пение вместе уменьшает стресс и увеличивает социальную связь

Пение колядок - важная часть рождественской традиции во многих семьях. Одно исследование из Мичигана показало, что эта традиция может повысить физическое и психологическое благополучие, а также увеличить социальные связи между людьми, которые поют вместе. В ходе исследования ученые исследовали нейрохимию и социальный поток группового пения.

Они обнаружили, что пение в группе приводило к снижению уровня адренокортикотропного гормона (АКТГ), маркера стресса и возбуждения. Таким образом, групповое пение, кажется, уменьшает стресс. Кроме того, импровизированное групповое пение приводит к увеличению окситоцина, гормона, который был связан с социальными связями у людей. Это показывает, что совместное пение усиливает социальную связь между людьми, которые поют.

2. Духовная сеть Рождества в мозге

В этом исследовании авторы использовали магнитно-резонансную томографию для локализации духа Рождества в человеческом мозге. С этой целью они исследовали 10 человек, которые праздновали Рождество и 10 человек без рождественской традиции. Участникам показывали рождественские картинки, в то время как их мозг сканировали на аппарате МРТ.

Результат: люди, которые праздновали Рождество, продемонстрировали повышенную активность мозга при просмотре связанных с Рождеством изображений в сенсорной моторной коре, премоторной и первичной моторной коре и теменной доле по сравнению с контрольной группой без рождественской традиции. Эти области мозга были связаны с духовностью, соматическими чувствами и распознаванием эмоций лица в предыдущих исследованиях.

Авторы пришли к выводу, что в мозгу существует сеть духа Рождества, но также четко отмечают, что эти выводы следует интерпретировать с осторожностью и что необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять магию Рождества.

3. Тратить деньги на подарки для других людей может сделать вас счастливее, чем тратить их на себя

Могут ли деньги купить счастье ? Может быть, но неожиданным способом. Согласно науке, покупка рождественских подарков для всех ваших близких может быть дорогой, но, тем не менее, это может быть лучшим способом потратить свои деньги на пропаганду собственного счастья. В одном исследовании 2008 года авторы попросили участников оценить свое счастье по утрам. Затем ученые дали каждому участнику конверт с деньгами (либо 5, либо 20 долларов), которые они должны были потратить до 17:00 этого дня.

Затем участников случайным образом распределяли по разным группам расходов, например, им велели положить деньги на свой счет, купить подарок для себя или подарок для кого-то другого. После 17:00 участники были вызваны и должны были сообщить о своем счастье снова.

Независимо от суммы, которую они могли получить, участники, которые купили подарок для кого-то другого, показали наибольшее увеличение счастья во второй половине дня. Таким образом, тратить деньги на покупку подарка кому-то другому на самом деле делает вас счастливее, чем покупать подарок для себя.

4. Сердечная недостаточность и праздники

Рождество может повредить сердцу, эмоциональный стресс и нездоровый образ жизни могут повлиять на здоровье сердца. В одном из исследований, проведенных в Пенсильвании в 2016 году, выяснялось, действительно ли Рождество связано с усилением сердечной недостаточности. С этой целью авторы проанализировали поступление пациентов в медицинский центр Эйнштейна в Филадельфии в период с 2003 по 2013 год. Они обнаружили, что Рождество действительно было связано с увеличением числа случаев сердечной недостаточности. Они пришли к выводу, что эмоциональные стрессоры, переедание, меньше физических упражнений и откладывание посещений врача во время каникул могут потенциально способствовать увеличению сердечной недостаточности.

5. Прибавка в весе

Рождество может быть временем злоупотреблений и, следовательно, часто связано с увеличением веса в соответствии с научными исследованиями. Одно исследование 2000 года действительно показало, что Рождество было связано со средним увеличением веса около 500 г. Тем не менее, эта цифра, кажется, растет в последние два десятилетия Более новое исследование, в котором приняли участие почти 3000 участников из Японии, Германии и США, обнаружило, что вес увеличился на 600 г у участников из США, 800 г у участников из Германии и 500 г у участников из Японии за праздничные дни, пишет PsyhologyToday.