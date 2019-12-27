Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 ДЕК, 21:45 МСК
USD (ЦБ)    62,0315
EUR (ЦБ)    69,0349

27 ДЕК, 21:45 МСК
USD (ЦБ)    62,0315
EUR (ЦБ)    69,0349
Новогодняя эстафета. Символ новогодняя столица России Рязань 2019-2020

Пять научных открытий о Рождестве

27.12.2019 20:23
Комментарии
Пять научных открытий о Рождестве

Мы часто слышим, что праздники могут быть стрессовыми для многих людей - семейные конфликты, финансовые проблемы и давление развлечений. А вот ученые представили пять научных открытий о Рождестве.

1. Пение вместе уменьшает стресс и увеличивает социальную связь

Пение колядок - важная часть рождественской традиции во многих семьях. Одно исследование из Мичигана показало, что эта традиция может повысить физическое и психологическое благополучие, а также увеличить социальные связи между людьми, которые поют вместе. В ходе исследования ученые исследовали нейрохимию и социальный поток группового пения.

Они обнаружили, что пение в группе приводило к снижению уровня адренокортикотропного гормона (АКТГ), маркера стресса и возбуждения. Таким образом, групповое пение, кажется, уменьшает стресс. Кроме того, импровизированное групповое пение приводит к увеличению окситоцина, гормона, который был связан с социальными связями у людей. Это показывает, что совместное пение усиливает социальную связь между людьми, которые поют.

2. Духовная сеть Рождества в мозге

В этом исследовании авторы использовали магнитно-резонансную томографию для локализации духа Рождества в человеческом мозге. С этой целью они исследовали 10 человек, которые праздновали Рождество и 10 человек без рождественской традиции. Участникам показывали рождественские картинки, в то время как их мозг сканировали на аппарате МРТ.

Результат: люди, которые праздновали Рождество, продемонстрировали повышенную активность мозга при просмотре связанных с Рождеством изображений в сенсорной моторной коре, премоторной и первичной моторной коре и теменной доле по сравнению с контрольной группой без рождественской традиции. Эти области мозга были связаны с духовностью, соматическими чувствами и распознаванием эмоций лица в предыдущих исследованиях.

Авторы пришли к выводу, что в мозгу существует сеть духа Рождества, но также четко отмечают, что эти выводы следует интерпретировать с осторожностью и что необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять магию Рождества.

3. Тратить деньги на подарки для других людей может сделать вас счастливее, чем тратить их на себя

Могут ли деньги купить счастье ? Может быть, но неожиданным способом. Согласно науке, покупка рождественских подарков для всех ваших близких может быть дорогой, но, тем не менее, это может быть лучшим способом потратить свои деньги на пропаганду собственного счастья. В одном исследовании 2008 года авторы попросили участников оценить свое счастье по утрам. Затем ученые дали каждому участнику конверт с деньгами (либо 5, либо 20 долларов), которые они должны были потратить до 17:00 этого дня.

Затем участников случайным образом распределяли по разным группам расходов, например, им велели положить деньги на свой счет, купить подарок для себя или подарок для кого-то другого. После 17:00 участники были вызваны и должны были сообщить о своем счастье снова.

Независимо от суммы, которую они могли получить, участники, которые купили подарок для кого-то другого, показали наибольшее увеличение счастья во второй половине дня. Таким образом, тратить деньги на покупку подарка кому-то другому на самом деле делает вас счастливее, чем покупать подарок для себя.

4. Сердечная недостаточность и праздники

Рождество может повредить сердцу, эмоциональный стресс и нездоровый образ жизни могут повлиять на здоровье сердца. В одном из исследований, проведенных в Пенсильвании в 2016 году, выяснялось, действительно ли Рождество связано с усилением сердечной недостаточности. С этой целью авторы проанализировали поступление пациентов в медицинский центр Эйнштейна в Филадельфии в период с 2003 по 2013 год. Они обнаружили, что Рождество действительно было связано с увеличением числа случаев сердечной недостаточности. Они пришли к выводу, что эмоциональные стрессоры, переедание, меньше физических упражнений и откладывание посещений врача во время каникул могут потенциально способствовать увеличению сердечной недостаточности.

5. Прибавка в весе

Рождество может быть временем злоупотреблений и, следовательно, часто связано с увеличением веса в соответствии с научными исследованиями. Одно исследование 2000 года действительно показало, что Рождество было связано со средним увеличением веса около 500 г. Тем не менее, эта цифра, кажется, растет в последние два десятилетия Более новое исследование, в котором приняли участие почти 3000 участников из Японии, Германии и США, обнаружило, что вес увеличился на 600 г у участников из США, 800 г у участников из Германии и 500 г у участников из Японии за праздничные дни, пишет PsyhologyToday.

Комментировать (без регистрации)
Россияне рассказали, чего ждут от новогодней речи Путина
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Отказ. Жизненный крах или новая возможность?

Отказ. Жизненный крах или новая возможность?
Бизнес и психология

Как в Финуниверситете увидели социально-экономическое будущее России?

Как в Финуниверситете увидели социально-экономическое будущее России?
События и факты

Россия избежала газовой войны с Украиной за 2,9 млрд долларов. Что будет с транзитом газа 1 января 2020 года?

Россия избежала газовой войны с Украиной за 2,9 млрд долларов. Что будет с транзитом газа 1 января 2020 года?
Экономика

«Путин построил нам мост». Кубань стала ближе для украинских националистов?

«Путин построил нам мост». Кубань стала ближе для украинских националистов?
Политика

Население России сократится на 13 млн к 2035 году. Или вырастет до 150 млн за счет мигрантов?

Население России сократится на 13 млн к 2035 году. Или вырастет до 150 млн за счет мигрантов?
События и факты 3

Грязные деньги. Где отмывают вывезенные из России незаконные доходы?

Грязные деньги. Где отмывают вывезенные из России незаконные доходы?
Экономика 2

Узнай, страна

Безопасность наших детей превыше всего!

Безопасность наших детей превыше всего!

ТОП-10 достижений недели: как в России открывали движение поездов и создавали толерантную энергию?

ТОП-10 достижений недели: как в России открывали движение поездов и создавали толерантную энергию?

В Ростовской области построили первый межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс

В Ростовской области построили первый межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс

Во Владимирской области активизировался событийный туризм после проекта «Новогодняя столица России»

Во Владимирской области активизировался событийный туризм после проекта «Новогодняя столица России»

Новости дня

21:28 Новак назвал срок окончания строительства "Северного потока - 2" Новак назвал срок окончания строительства "Северного потока - 2"
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
20:06 Путин обсудил с главой Египта восстановление авиасообщения Путин обсудил с главой Египта восстановление авиасообщения
19:46 Россияне рассказали, чего ждут от новогодней речи Путина Россияне рассказали, чего ждут от новогодней речи Путина
19:21 Россия и Катар отменили визы для граждан двух стран Россия и Катар отменили визы для граждан двух стран
18:56 Гончарук заявил, что газовые переговоры России и Украины продолжаются Гончарук заявил, что газовые переговоры России и Украины продолжаются
18:26 В Совфеде отреагировали на штрафы Украины за полеты в Крым В Совфеде отреагировали на штрафы Украины за полеты в Крым
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
17:55 Лавров рассказал, почему США хотят сорвать "Северный поток - 2" Лавров рассказал, почему США хотят сорвать "Северный поток - 2"

Узнай, страна!

13:59 Безопасность наших детей превыше всего! Безопасность наших детей превыше всего!
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
11:47 ТОП-10 достижений недели: как в России открывали движение поездов и создавали толерантную энергию? ТОП-10 достижений недели: как в России открывали движение поездов и создавали толерантную энергию?
26 ДЕК, 14:46 В Астрахани возобновил работу крупный судостроительный завод «Красные баррикады» В Астрахани возобновил работу крупный судостроительный завод «Красные баррикады»
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter