Сбербанк возвращает забытые в банкоматах деньги

Сбербанк внедрил функцию возврата денежных средств, забытых клиентами в банкоматах.

Существует много случаев, когда клиент банка заказывает в банкомате выдачу наличных, а потом забывает забрать деньги. Теперь новые банкоматы Сбербанка будут возвращать забытые денежные средства на тот счет, с которого они были сняты. Также, в банке внедрили систему оповещения клиента о забытых деньгах в банкомате с помощью СМС. Согласно заявлению пресс-службы Сбербанка, это помогло сократить на 30% число случаев потери клиентами забытых в банкомате денежных средств, пишет РИА Новости.