Россия и Катар отменили визы для граждан двух стран

Россия и Катар заинтересованы в усилении и расширении отношений между странами

Посольство Катара в России сообщило, что страны договорились об отмене визовых формальностей для граждан двух государств. Уточняется, что соответствующее соглашение было подписано 27 декабря при участии заместителя министра МИД РФ Михаила Богданова и генерального секретаря МИД Катара Ахмеда аль-Хаммади. Посольство также отметило, что Россия и Катар заинтересованы в усилении и расширении отношений между странами.

Уточняется, что после принятия всех необходимых процедур, жители России и Катара смогут посетить другое государство без оформления виз с действующими заграничными паспортами сроком не менее 6 месяцев, пишет РИА Новости.