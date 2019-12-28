Пушков ответил на заявление Госдепа по "Северному потоку - 2"
28.12.2019 13:47
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Госдепа США по санкциям в отношении "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".
- Госдеп США опубликовал комментарии, в которых разъяснил, каким именно образом будут вводиться санкционные ограничения в отношении компаний, задействованных в работе над российскими газопроводами "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Подрядчики могут избежать санкций если прекратят работы над газопроводами до 20 января 2020 года.
- Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал введение санкций в отношении российских газопроводов. По его словам, санкции не оставляют надежды на улучшение двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.
- При этом, Пушков отметил, что президент США Дональд Трамп постоянно говорит о том, что хочет наладить отношения с Россией, пишет РИА Новости.
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