Пушков ответил на заявление Госдепа по "Северному потоку - 2"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Госдепа США по санкциям в отношении "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".

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