США назвали условия, при которых можно избежать санкций за "Северный поток - 2"
27.12.2019 22:49
Комментарии
В Госдепе США дали пояснения, каким образом будут вводиться санкционные ограничения в отношении компаний, задействованных в строительстве "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".
- Госдеп США опубликовал специальные пояснения к санкционным ограничениям, которые будут введены в отношении компаний, занятых на работах при реализации российских проектов газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Так, согласно разъяснению, санкции будут введены против тех подрядчиков, которые не прекратят работы в проектах до 20 января 2020 года, то есть через 30 дней с момента подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета страны.
- В течении 60 дней госсекретарем Майком Помпео будет подготовлен отчет для Конгресса США, в котором будут указаны те компании, которые нарушают требования США и в отношении них будут введены санкции.
- Также, в ведомстве напомнили, что США действуют исключительно в интересах Европейского союза. Штаты стремятся сократить роль геополитики на мировых рынках энергоресурсов, снизить цену, которую, в конечном итоге, будут платить потребители, а также усилить энергетическую безопасность европейских стран, пишет ТАСС.
Комментировать (без регистрации)
Читать еще:
Написать комментарий