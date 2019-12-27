США назвали условия, при которых можно избежать санкций за "Северный поток - 2"

27.12.2019 22:49 Комментарии

В Госдепе США дали пояснения, каким образом будут вводиться санкционные ограничения в отношении компаний, задействованных в строительстве "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".

Госдеп США опубликовал специальные пояснения к санкционным ограничениям, которые будут введены в отношении компаний, занятых на работах при реализации российских проектов газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Так, согласно разъяснению, санкции будут введены против тех подрядчиков, которые не прекратят работы в проектах до 20 января 2020 года , то есть через 30 дней с момента подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета страны.

которые будут введены в отношении компаний, занятых на работах при реализации российских проектов газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Так, согласно разъяснению, , то есть через 30 дней с момента подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета страны. В течении 60 дней госсекретарем Майком Помпео будет подготовлен отчет для Конгресса США, в котором будут указаны те компании, которые нарушают требования США и в отношении них будут введены санкции .

госсекретарем Майком Помпео будет для Конгресса США, в котором будут . Также, в ведомстве напомнили, что США действуют исключительно в интересах Европейского союза. Штаты стремятся сократить роль геополитики на мировых рынках энергоресурсов, снизить цену, которую, в конечном итоге, будут платить потребители, а также усилить энергетическую безопасность европейских стран, пишет ТАСС.