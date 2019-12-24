Путин назвал "сволочью" поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши в Германии

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии, который пообещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку

Глава Российской Федерации Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны назвал бывшего посла Польши в Германии "сволочью и свиньей антисемитской". Президент пояснил, что он полностью поддержал Гитлера в его антисемитских настроениях, а также пообещал поставить фюреру памятник в случае высылки еврейского народа в Африку. Ссылаясь на архивный документ, Путин добавил, что Гитлер открыто говорил об этом польскому послу в Германии. Глава государства отметил, что в 1938 году такой шаг означал отправить еврейский народ на вымирание, пишет ТАСС.