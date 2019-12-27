Посол Великобритании рассказал о России

Посол Британии в России сэр Лори Бристоу описал нашу страну и рассказал о своем отношении к России и ее жителям.

Британский посол в России сэр Лори Бристоу, который покинет свой пост в следующем году, будет скучать по россиянам, с которыми успел познакомиться за время своей трудовой деятельности в нашей стране. По его словам британцы и россияне очень похожи, хотя на первый взгляд и различаются. Оба народа отличаются чувством юмора, независимостью, умением не обращать внимания на указания других людей, а также завидной смелостью.

«Если бы завтра мне предложили провести еще четыре года в России, я бы без колебаний сказал «да», — заявил Бристоу.

Также, посол охарактеризовал нашу страну. Увлекательная, энергичная и теплая, именно так он ответил на просьбу журналистов описать Россию тремя словами, пишет РБК.