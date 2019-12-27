Новак назвал срок окончания строительства "Северного потока - 2"

Министр энергетики России Александр Новак назвал срок окончания строительства газопровода "Северный поток - 2" и судно, которое будет вести работы.

Ваш комментарий успешно отправлен на модерацию и вскоре будет опубликован в случае отсутствия нарушений правил комментирования.

Благодарим за Ваше мнение.