Новак назвал срок окончания строительства "Северного потока - 2"
27.12.2019 21:28
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Министр энергетики России Александр Новак назвал срок окончания строительства газопровода "Северный поток - 2" и судно, которое будет вести работы.
- Российский газопровод "Северный поток - 2" будет достроен до конца 2020 года. С таким заявлением перед журналистами выступил глава Министерства энергетики России Александр Новак.
- Завершить работы по укладке труб газопровода может российское судно "Академик Черский", которое в настоящий момент находится на Дальнем Востоке. Но, по словам министра, его необходимо немного модернизировать.
- Напомним, что швейцарская компания Allseas, производившая укладку труб для "Северного потока - 2", прекратила работы, в связи с принятием США оборонного бюджета, предполагающего введение санкционных ограничений в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", пишет ТАСС.
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