Лавров рассказал, почему США хотят сорвать "Северный поток - 2"

Сергей Лавров заявил, что Америка ввела санкции против "Северного потока - 2" для того, чтобы продвинуть свой СПГ

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что США вовсе не заинтересованы в обеспечении энергетической безопасности Евросоюза. Он пояснил, что Вашингтон ввел санкции против "Северного потока - 2" с одной целью - убрать главного конкурента в газовой сфере для продвижения американского СПГ.

"Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы", - подчеркнул Лавров.

Ранее США ввели санкции в отношении "Северного потока -2". Из-за американских ограничительных мер компания Allseas, которая занималась прокладкой труб газопровода, была вынуждена приостановить работы, пишет РИА Новости.