Путин обсудил с главой Египта восстановление авиасообщения

Телефонный разговор президентов России и Египта состоялся по инициативе египетской стороны

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора обсудили вопрос полного восстановления авиационного сообщения между странами. Также были затронуты и другие актуальные темы, связанные с двусторонним сотрудничеством и строительством первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа".

Уточняется, что телефонная беседа президентов состоялась по инициативе египетской стороны, пишет РИА Новости.