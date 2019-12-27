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В Совфеде отреагировали на штрафы Украины за полеты в Крым

27.12.2019 18:26
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В Совфеде отреагировали на штрафы Украины за полеты в Крым

Сергей Цеков заявил, если Украина и дальше будет оказывать давление на российские авиакомпании, тогда РФ будет вынуждена пойти на ответные меры

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крымской Республики Сергей Цеков заявил, что российские авиакомпании не собираются платить штрафы за полеты на Крымский полуостров, так как эта территория является частью России. Он подчеркнул, что подобные шаги не принесут украинской стороне желаемых результатов. Сенатор добавил, если Киев и дальше будет оказывать давление на российских перевозчиков, тогда Москва будет вынуждена пойти на ответные меры.

Ранее пресс-центр командования воздушных сил Украины сообщил, что перевозчикам РФ выставлены штрафы за полеты над Крымом. Уточняется, что общая сумма компенсации составляет примерно $560 млн. Также в пресс-центре добавили, что Украине удалось взыскать первый штраф за полеты над полуостровом. Речь идет об авиакомпании Казахстана, которая согласилась уплатить компенсацию в размере около $6 тыс.

Кроме того Цеков считает странным, что казахстанский перевозчик согласился заплатить украинской стороне компенсацию за полет над Крымом, пишет РИА Новости.

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Украина впервые оштрафовала авиакомпанию за полеты над Крымом
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