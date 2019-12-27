Украина впервые оштрафовала авиакомпанию за полеты над Крымом

Казахская авиакомпания "Euro-Asia Air" выплатила Украине штраф в размере порядка $6 тыс. за полет над Крымом

Украинская казна недавно пополнилась почти на $6 тыс. Как сообщает пресс-центр командования Воздушных сил Украины, ссылаясь на Государственную авиационную службу, ранее авиакомпании Казахстана "Euro-Asia Air" был выписан штраф, так как ее самолет в начале августа текущего года пролетел над территорией Крымского полуострова. Отмечается, что казахский перевозчик принял решение добровольно оплатить взыскание на сумму около $6 тыс., пишет РИА Новости.