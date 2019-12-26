Захарова рассказала, что РФ симметрично ответит на американские санкции по "Северному потоку - 2"

Мария Захарова заявила, что введение санкций США против "Северного потока - 2" противоречит правилам свободной конкуренции и нормам международного права

Россия симметрично ответит на американские санкции против газопровода "Северный поток - 2". Об этом в четверг, 26 декабря, на пресс-конференции сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она не стала рассказывать, как именно будут выглядеть ответные меры Москвы, но заверила, что российская сторона не оставит без внимания подобные шаги Вашингтона. Захарова добавила, что введение санкций США в отношении "Северного потока - 2" противоречит принципу свободной конкуренции и нормам международного права.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет Соединенных Штатов Америки на 2020 год. Уточняется, что этот документ предполагает введение ограничительных мер против "Северного потока - 2". Из-за введенных санкций, швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб для газопровода, уже объявила о приостановке работ, пишет ТАСС.