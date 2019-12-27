Первый ракетный комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство

Сергей Шойгу подчеркнул, что за этот год все поставленные перед Минобороны задачи были реализованы

В пятницу, 27 декабря, на боевое дежурство заступил первый ракетный комплекс "Авангард". Об этом глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину на селекторном совещании.

Также Шойгу отметил, что за 2019 год все поставленные перед министерством задачи были реализованы: боевые возможности нашей страны увеличились на 14%. Доля новой и модернизированной военной техники достигла отметки 68,2%, а ее исправность - 95%, пишет "Российская газета".