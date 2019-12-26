В России стартовали госиспытания самого тяжелого вертолета в мире

Проверка затронет работу нового оборудования и летно-технических характеристик вертолета Ми-26Т2В

Пресс-служба холдинга "Вертолеты России" сообщила, что в РФ стартовали государственные испытания самого тяжелого вертолета в мире Ми-26Т2В. Уточняется, что тестирование воздушного судна продлится до конца 2020 года, а также в этом процессе будут участвовать сотрудники Министерства обороны России. Известно, что проверка Ми-26Т2В будет проходить на четырех полигонах. Отмечается, что тестироваться будет работа нового оборудования, а также летно-технические характеристики машины, пишет РИА Новости.