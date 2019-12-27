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Пушков отреагировал на слова мэра Херсона об исконно русских землях

27.12.2019 16:22
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Пушков отреагировал на слова мэра Херсона об исконно русских землях

Алексей Пушков отметил, что город Херсон никогда не был исконно украинской территорией

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал мэру Херсона Владимиру Николаенко молчать, нежели чем делать подобные заявления. Так он отреагировал на слова украинского мэра о том, что земли Причерноморья не является исконно русскими.

В Twitter Пушков написал, что город Херсон никогда не был исконно украинской территорией. Он пояснил, что в 1778 году крепость этого населенного пункта была основа Россией и она стала первой базой российского флота на Черном море, пишет РИА Новости.

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