Владимир Николаенко считает, что "исконные русские территории - это болота под Москвой".

Мэр Херсона Владимир Николаенко прокомментировал слова президента Российской Федерации Владимира Путина об исконно русских землях.

В ходе итоговой ежегодной пресс-конференции российский глава заявил, что во времена Советского Союза под власть Киева были переданы территории, которые не имели никакого отношения к Украине, включая все Причерноморье.

На это мэр Херсона ответил: Киеву пора напомнить Путину и всем его последователям, что "исконные русские территории - это болота под Москвой". По мнению Николаенко, "московиты" смогли завладеть землями благодаря своей жестокости и хитрости. Он пояснил, что русские власти нарушали свои договоренности и создавали конфликты в других государствах.

Отмечается, что 33 депутата поддержали позицию Николаенко, пишет RT.