В районе Алма-Аты на месте крушения самолета нашли "черные ящики"

В результате крушения лайнера погибли 12 человек

Вице-премьер Казахстана Роман Скляр сообщил, что на месте крушения самолета авиакомпании Bek Air нашли "черные ящики", которые изымают для расследования.

В пятницу утром в районе Алма-Аты воздушное судно, на борту которого находилось 93 пассажира и 5 членов экипажа, при взлете потерял высоту. В результате происшествия самолет столкнулся с двухэтажным зданием, что привело к гибели 12 человек. Как передает генконсульство, среди пассажиров разбившегося лайнера россиян не было, пишет РИА Новости.