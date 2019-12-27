В Казахстане начато досудебное расследование по факту крушения самолета

Согласно последним данным, в результате падения самолета погибло четырнадцать человек.

По факту крушения самолета неподалеку от Алма-Аты начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности, информирует РИА Новости.

Также, как сообщалось ранее, у самолета АК Bek Air был сертификат летной годности, полученный в мае этого года. Тем не менее, было принято решение о приостановке полетов самолетов типа Fokker-100. Также было принято решение приостановить деятельность авиакомпании-перевозчика.

Согласно последним данным, в результате падения самолета погибло четырнадцать человек. На месте происшествия работают представители служб.