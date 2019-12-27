Жителей Москвы предупредили о «барической пиле» на Новый год

Понятие «барическая пила» подразумевает под собой форму графика, при котором происходит достаточно резкое изменение от высоких значений к низким.

31 декабря и следующие несколько дней в российской столице будет наблюдаться так называемая «барическая пила». Как передает РИА Новости, об этом рассказал представитель погодного центра «Фобос» Александр Синенков. Он уточнил, что речь идет о резких перепадах давления.

Понятие «барическая пила», как объяснил эксперт, подразумевает под собой форму графика, при котором происходит достаточно резкое изменение от высоких значений к низким, а затем наоборот.

Подобные изменения объясняются положением планетарной фронтальной зоны, которая то опускается к верху, то снова поднимается на север, в результате также «качаются» давление и температура.