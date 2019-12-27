Ливия просит военной поддержки у Турции

Запрос поступил от Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Речь идет как о воздушной, так и о морской и наземной поддержке.

Ливия действительно в официальном порядке запросила у Турции военную поддержку. Об этом факте в разговоре с РИА Новости также проинформировал глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов. Он уточнил, что запрос поступил от ливийского Правительства национального согласия (ПНС). Причем, как сообщается, речь идет не только о воздушной поддержке. Ливия просит направить также морские и наземные силы.

Также этот вопрос поднимал и президент Турции Тайип Эрдоган, заявивший в четверг, что в январе следующего года он планирует сделать в парламент запрос, в котором речь будет идти об использовании ВС Турции в Ливии.